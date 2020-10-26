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Spor, Futbol

Fatih Terim: Yönetimle aramızda bir sıkıntı yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetim ile aralarında bir sıkıntı olmadığı yönünde paylaşımda bulundu.

Ercan Doğan, Ercan Çakar   | 26.10.2020
Fatih Terim: Yönetimle aramızda bir sıkıntı yok

İstanbul

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasında bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yönetimle aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Her şey yolunda" mesajına yer verdi.

"Görüşme karşılıklı mutabakatla tamamlandı"

Kulübün resmi internet sitesinde "Kenetlenin başka Galatasaray yok!" başlığıyla yayımlanan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.30'da başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu!"

"Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir"

Kulübün Twitter hesabından yapılan ve tecrübeli teknik adamın görselinin de yer aldığı paylaşımda ise "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir." denildi.

Paylaşımda Fatih Terim'in hesabı da etiketlendi.

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