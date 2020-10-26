Euro
9.57
Dolar
8.09
BIST 100
1,155.61
Altın
1,908.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Milan'da 2'si oyuncu 5 kişi Kovid-19'a yakalandı

Serie A takımlarından Milan'da 2'si futbolcu, 3'ü de teknik heyet üyesi olmak üzere 5 kişinin yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıktığı bildirildi. Testleri pozitif çıkan Donnarumma ve Hauge, Roma maçının kadrosundan çıkarıldı.

Barış Seçkin   | 26.10.2020
Milan'da 2'si oyuncu 5 kişi Kovid-19'a yakalandı Gianluigi Donnarumma Fotoğraf: Pier Marco Tacca/AA

Roma

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'dan yapılan açıklamada, kaleci Gianluigi Donnarumma ve Norveçli sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge ile teknik heyetten 3 kişinin Roma maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. 

Açıklamada, pozitif vakaların herhangi bir belirti göstermediği ve tecrit altına alındığı da ifade edildi.

Pozitif çıkan oyuncular Donnarumma ve Hauge, Milan'ın bu akşam sahasında oynayacağı Roma maçının kadrosundan çıkarıldı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini 512'ye çıktı
İçişleri Bakanlığı: 19- 25 Ekim'deki denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi
Milan'da 2'si oyuncu 5 kişi Kovid-19'a yakalandı
İran'da son 24 saatte 337 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kovid-19 salgınında 65 yaş üstündekiler spora yöneldi

Benzer haberler

Milan'da 2'si oyuncu 5 kişi Kovid-19'a yakalandı

Milan'da 2'si oyuncu 5 kişi Kovid-19'a yakalandı

Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

Serie A'da Milano derbisini Milan kazandı