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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor evinde galip

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Mustafa Kurt   | 25.10.2020
Aytemiz Alanyaspor evinde galip Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

5. dakikada Alanyaspor, sağ kanattan Juanfran'ın ortaladığı topu Bareiro arka direğe indirdi. Bomboş durumdaki Davidson'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci Viviano topu ayağıyla kornere gönderdi. 

8. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih Uçan'ın şutunu Fatih Karagümrük defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde Davidson önüne düşen topu kaleye göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

18. dakikada sol kanttan gelişen atakta Darri'nin çıkardığı pasla buluşan Ndiaye'nin yerden şutunu Marafona çıkardı.

19. dakikada sol kanattan Darri'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ndao'nun şutunu Marafona çıkardı. Pozisyonun devamında Salibur'un vuruşunda top filelere gitti. Ancak gol, VAR kontrolü sonrasında topun tamamının çizgiyi geçmemesi gerekçesiyle iptal edildi.

62. dakikada sol kanttan gelişen Alanyaspor atağında Davidson orta alanda koşu yapan Babacar'a topu çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Babacar, kaleciyi geçtikten sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 

68. dakikada sağ kanata atılan uzun topu kontrol eden Efecan Karaca, topu ceza sahası yayı içine gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Bakasetas'ın sert vuruşunda top dışarı gitti.

69. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında orta alanda topla buluşan Ndiaye, pasını sol kanattan Darri'ye çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazında kaleye gönderdiği şutta top dışarı çıktı. 

81. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Bakasetas rakip ceza sahası solunda Babacar'a pasını gönderdi. Bu futbolcunun köşeden kaleye gönderdiği top, kaleci Viviano'nun çabasına rağmen ağlarla buluştu: 2-0 

Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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