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Spor, Basketbol

Ergin Ataman: Oyun planımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibiyle deplasmanda yapacakları maçta oyun planlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini söyledi.

Ercan Çakar   | 30.01.2020
Ergin Ataman: Oyun planımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor

İstanbul

Ergin Ataman yaptığı yazılı açıklamada, Sırbistan temsilcisinin yeni transferleri Vladimir Stimac ve Kevin Punter ile farklı bir takım hüviyetine girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Lorenzo Brown gibi bir skoreri ve çok geniş rotasyonu olan play-off hattında tehlikeli bir takım. Özellikle kendi sahasında 20 bin kişilik müthiş taraftar desteğiyle çok sert basketbol oynuyorlar. Oyunun kontrolü bizde olmalı ve kendi oyun planımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu maçta uzun süredir sakat olan Stratos Perperoglou ve Dejan Davidovac'in de kadroda olmasını bekliyoruz. Biz de Micic'i oynatmaya çalışacağız."

Lacivert-beyazlı basketbolcu Chris Singleton ise maçın zor bir atmosferde oynanacağını anlatarak, "Seyircileri çok gürültü yapıyor. Biz, oyunu kontrol etmeliyiz, top kaybı yapmamalıyız ve rakip taraftarları maçın içine sokmamalıyız. Galibiyet serimizi sürdürerek, rakiplerimiz ile aramızdaki mesafeyi korumak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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