Konya'da puanlar paylaşıldı

Konya
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.
İlk yarı
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
21. dakikada Konyaspor atağında Gençlerbirliği savunmasından dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
31. dakikada Milosevic'in pasında ceza yayında topla buluşan Shengelia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
37. dakikada ev sahibi ekip, kaleci Ertaç Özbir'in büyük hatasıyla öne geçti. Polomat'ın geri pasında kaleci Ertaç, kaleye hareketlenen Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'den sıyrılmak isterken topu ayağından fazla açtı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Skubic, topu ceza alanı önündeki Miya'ya gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Stancu'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda, top direkten döndü.
75. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan pasına hareketlenen Nadir Çiftçi'nin çaprazdan kaleye vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere tokatladı.
78. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisinden şutunda, top üst direkten auta çıktı.
90+4. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Kullanılan kornerde ceza sahasında topa yükselen Ramos'un kafa vuruşu sonrası topu önünde bulan Yasin Pehlivan, röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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