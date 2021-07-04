Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen: Orta saha ve forvete yönelik çalışmalarımız sürüyor

İttifak Holding Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, yeni sezon öncesi takım için transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Orta saha ve forvete yönelik çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Taner Aydın   | 04.07.2021
Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen: Orta saha ve forvete yönelik çalışmalarımız sürüyor

Konya

Konyaspor Kulüp Başkanı Avukat Fatih Özgökçen, oy kullanmak için gittiği Konya Barosu Başkanlık Seçimi'nde başkan adaylarına 42 numaralı Konyaspor formasını hediye etti.

Oy kullandıktan sonra başkan adaylarını tebrik ederek, Konyaspor formalarıyla toplu fotoğraf çektiren Başkan Özgökçen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konya Baro Başkanlığı seçimleri ifa ediliyor. Buradaki asıl gayemiz, bulunma sebebimiz oy kullanmamızın yanı sıra Konyaspor'umuzun tüm platformlarda temsil gücünü, anlaşılırlığını, kabiliyetini artırmaktır. Spor camiamızın Konyaspor'umuzu dillendirmesinin yanı sıra Konyaspor'u tüm şehre yaymak zorundayız. Biz bunun için buraya geldik. Baro seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçilecek baro başkanı, yönetim kurulu üyelerinin ve diğer listedeki arkadaşların Konyaspor'a desteklerinin süreceğini biliyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin sorusu üzerine transfer görüşmeleri hakkında konuşan Başkan Özgökçen şunları söyledi:

"Geçen hafta içerisinde 5 futbolcu arkadaşımızla sözleşmeleri akdettik. Bunun yanı sıra hala görüşmeler devam ediyor. Prensibimiz gereği sözleşmeler tamamlanmadan herhangi bir isim açıklaması yapmıyoruz ama hem yerli, hem yabancı kontenjanlar dikkate alınarak çalışmalar devam ediyor. Orta saha ve forvete yönelik çalışmalarımız sürüyor."

Başkan Özgökçen, yakın zamanda "Konyaspor Bayrak Kampanyası" başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 192 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha Kovid-19 aşı hizmeti sunulacak
KKTC'de Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı
BioNTech aşısı Kovid-19 geçirenlere tek doz uygulanacak
'Kovid-19 savaşçıları' köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor

Benzer haberler

Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen: Orta saha ve forvete yönelik çalışmalarımız sürüyor

Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen: Orta saha ve forvete yönelik çalışmalarımız sürüyor

Konyaspor, Antalyaspor'dan Serdar Gürler'i transfer etti

Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip, sık dokuyor

Sivasspor, Fatih Karagümrük'ten Koray Altınay'ı renklerine bağladı

Sivasspor, Fatih Karagümrük'ten Koray Altınay'ı renklerine bağladı
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Pierria Henry'yi transfer etti

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Pierria Henry'yi transfer etti