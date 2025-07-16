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Spor, Futbol

Konyaspor, Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattı.

Abdullah Doğan  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Konyaspor, Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo'yu transfer etti

Konya

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 22 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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Açıklamada, Erzurum'da kamp yapılan otelde gerçekleştirilen imza törenine futbolcunun yanı sıra Konyaspor futbol şube sorumlularından Oktay Erkek'in de katıldığı ifade edildi.

Güney Koreli futbolcu, Fenerbahçe ile önce amatör daha sonra profesyonel sözleşme imzalamış ardından Novi Pazar ve Radnicki kulüplerinde forma giymişti.

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