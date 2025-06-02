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Spor, Futbol

Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile sözleşme imzalayacak

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, "prensip" anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Selçuk İnan ile yarın sözleşme imzalayacak.

Tahir Turan Eroğlu  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile sözleşme imzalayacak

Kocaeli

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında "Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan için yarın saat 11.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.

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Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselmeyi başardığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırmıştı.


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