Kayserispor-Trabzonspor maçında stada tramvayla ulaşım ücretsiz olacak

Kayseri
Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Yukatel Kayserispor'a desteklerinin sürdüğünü belirtti.
Karşılaşma günü, belirlenen saatlerde tramvaylarda Passolig kartı olan taraftarlar için ulaşımın ücretsiz olacağını aktaran Büyükkılıç, bütün Kayserilileri karşılaşmaya davet etti.
Passolig kartı olan Yukatel Kayserispor taraftarı, 18.30 ile 23.59 saatleri arasında tramvayla stada ücretsiz ulaşabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.