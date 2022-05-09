Dolar
15.09
Euro
15.88
Altın
1,862.06
ETH/USDT
2,400.50
BTC/USDT
32,777.00
BIST 100
2,466.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
logo
Spor, Futbol

Kayserispor-Trabzonspor maçında stada tramvayla ulaşım ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarın kentte oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçında tramvay ulaşımının ücretsiz olacağını bildirdi.

Esma Küçükşahin   | 09.05.2022
Kayserispor-Trabzonspor maçında stada tramvayla ulaşım ücretsiz olacak

Kayseri

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Yukatel Kayserispor'a desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Karşılaşma günü, belirlenen saatlerde tramvaylarda Passolig kartı olan taraftarlar için ulaşımın ücretsiz olacağını aktaran Büyükkılıç, bütün Kayserilileri karşılaşmaya davet etti.

Passolig kartı olan Yukatel Kayserispor taraftarı, 18.30 ile 23.59 saatleri arasında tramvayla stada ücretsiz ulaşabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Kayserispor-Trabzonspor maçında stada tramvayla ulaşım ücretsiz olacak

Kayserispor-Trabzonspor maçında stada tramvayla ulaşım ücretsiz olacak