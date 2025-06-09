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Spor, Futbol

Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşması sağladı.

Sercan Küçükşahin  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensipte anlaştı

Kayseri

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Alman teknik adamla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

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Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti.

Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.

Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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