Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
27,421.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdı.

Emrah Oktay  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Teknik direktörlük kariyerindeki ilk tecrübesini Kasımpaşa'da yaşayan Selçuk İnan, lacivert-beyazlı takımın başında 12 Süper Lig maçına çıktı. İstanbul temsilcisi, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den yurt dışı seçmenlerin yoğun bulundukları bazı şehirlerde sandık kurulmasına ilişkin karar
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Nurdağı'nda 154 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi
Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Azerbaycanlı askerler anısına yapılan anıt açıldı
YSK oy kullanılacak gümrük kapılarını belirledi

Benzer haberler

Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı

Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 5 ay sonra 11'de

Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri satışa çıktı
Fenerbahçeli oyuncu Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildi

Fenerbahçeli oyuncu Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildi

Adana Demirspor sahasında 2 golle kazandı

Adana Demirspor sahasında 2 golle kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet