Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,758.00
BTC/USDT
26,899.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa’daki Abide Köprülü Kavşağında açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Philadelphia 76ers'tan üst üste 8. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Indiana Pacers'ı 141-121 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

Mutlu Demirtaştan  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
NBA'de Philadelphia 76ers'tan üst üste 8. galibiyet

İstanbul

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ikincisi Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 31 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Tyrese Maxey'nin 31 sayı, 7 asistle oynadığı Pacers deplasmanında kazanarak sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Tobias Harris'in 24 ve De'Anthony Melton'ın 14 sayı attığı konuk takımda milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 1 dakika 36 saniye sahada kaldı.

Play-in mücadelesi veren Doğu Konferansı 11'incisi Pacers'ta Aaron Nesmith'in 25 ve Andrew Nembhard'ın 22 sayısı, sezonun 39. yenilgisini önleyemedi.

Celtics, play-off'ları garantiledi

Utah Jazz deplasmanında 118-117 kaybeden Boston Celtics, Miami Heat'in Chicago Bulls'a yenilmesiyle Doğu Konferansı'nda play-off'ları garantiledi.

Batı'nın 10. sırasında bulunan Jazz'da (34 galibiyet, 36 mağlubiyet) Lauri Markkanen, 28 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.

Milwaukee Bucks'ın ardından play-off'lara kalmayı garantileyen ikinci takım olan Celtics'te (49 galibiyet, 23 mağlubiyet) Jazz'a karşı Jaylen Brown 25 ve Grant Williams 23 sayı attı.

Kings, Wizards'ı geçti

Batı Konferansı ikincisi Sacramento Kings, deplasmanda Washington Wizards'ı 132-118 mağlup etti.

Art arda 3 olmak üzere 43. galibiyetini alan Kings'te Domantas Sabonis, 30 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle ön plana çıktı.

Wizards'ta Kyle Kuzma'nın 33 sayı, 7 ribauntluk performansı, sezonun 39. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

New York Knicks-Denver Nuggets: 116-110

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 108-113

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 122-107

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 121-141

Washington Wizards-Sacramento Kings: 118-132

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 133-119

Chicago Bulls-Miami Heat: 113-99

Utah Jazz-Boston Celtics: 118-117

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 896 yaralının tedavisi sürüyor
İstanbul Boğazı'nda hafif sis etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
YSK, gümrük kapılarında oy verme işlemine dair esasları belirledi
YSK'den yurt dışı seçmenlerin yoğun bulundukları bazı şehirlerde sandık kurulmasına ilişkin karar

Benzer haberler

NBA'de Philadelphia 76ers'tan üst üste 8. galibiyet

NBA'de Philadelphia 76ers'tan üst üste 8. galibiyet

NBA'de Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı Pelicans maçını kazandı

NBA'de Curry'nin 50 sayısı Warriors'a yetmedi

NBA'de Cedi Osman 24 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı

NBA'de Cedi Osman 24 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı
NBA lideri Bucks, Kings deplasmanında Giannis'in 46 sayısıyla kazandı

NBA lideri Bucks, Kings deplasmanında Giannis'in 46 sayısıyla kazandı
76ers NBA'de peş peşe 5. maçını kazandı

76ers NBA'de peş peşe 5. maçını kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet