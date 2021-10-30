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Spor, Futbol

Altay, ilk beraberliğini Sivasspor karşısında aldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Altay, bu sezon ilk kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ali Korkmaz   | 30.10.2021
Altay, ilk beraberliğini Sivasspor karşısında aldı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Izmir


Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Mustapha Yatabare'nin golüyle 1-0 öne geçen Demir Grup Sivasspor karşısında Altay Karamoko Daouda Bamba'nın golüyle eşitliği yakaladı. İlk 45 dakikalık bölümü 1-1 tamamlanan müsabakada ikinci yarıda skor değişmedi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Altay'ın 16 puana ulaştığı ligde Demir Grup Sivasspor da puanını 12'ye çıkardı.

Altay'dan ilk beraberlik

Altay'ın ilk beraberliğini aldığı ligde 11. hafta maçını tamamlayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’un yanı sıra 1 Kasım Pazartesi günü Adana Demirspor’u konuk edecek Medipol Başakşehir’in beraberliği bulunmuyor.

Süper Lig’de 11. hafta öncesinde 5 beraberliği bulunan ittifak Holding Konyaspor’la en fazla berabere kalan takım konumundaki Demir Grup Sivasspor, üst üste üçüncü, toplamda altıncı kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bamba'nın 6. golü

Daha önce Göztepe ve Beşiktaş maçlarında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılan Altay, Demir Grup Sivasspor karşısında da ilk golü kalesinde görmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrıldı.

Daha önce Yukatel Kayserispor'a 2, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında birer golü bulunan Altaylı Bamba, ligdeki 6. golünü Demir Grup Sivasspor maçında kaydetti. Bamba, siyah-beyazlı ekipte en golcü isim konumunda bulunuyor.

Yatabare ikinci kez gol sevinci yaşadı

Daha önce 1-1 berabere biten Gaziantep FK maçında takımını öne geçiren gole imza atan Mustafa Yatabare, ikinci golünü de Altay karşısında buldu.

Müsabakayı 2045 kişi takip etti.

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