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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sakatlanan Altay ameliyat edilecek

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği bildirildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 31.10.2021
Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sakatlanan Altay ameliyat edilecek Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor maçında sakatlanarak 72. dakikada oyundan çıkan Altay'ın omzunda kırık olmadığı belirtilerek, "Altay Bayındır’ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır." denildi.

Açıklamada Konyaspor maçında sakatlanan Enner Valencia ve Luiz Gustavo ile ilgili ise "Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür. Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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