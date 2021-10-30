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Spor

Kasımpaşa evinde kazandı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Ercan Çakar   | 30.10.2021
Kasımpaşa evinde kazandı Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

7. dakikada Mounir'den aldığı topla ceza sahasına giren Tetteh'in karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

39. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mounir'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Travnik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

54. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Sadiku topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in yine soldan kullandığı kornerde, kale sahasında Umut Bozok kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-0.

Kasımpaşa müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.



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