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Spor

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapıldı

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yaklaşık 280 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ömer Faruk Cebeci, Uğur Subaşı   | 30.10.2021
Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapıldı Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

Adapazarı ilçesinde yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki şampiyonaya, yaklaşık 280 sporcu katıldı.

10 kategoride düzenlenen yarışta, 4,4 kilometrelik zorlu parkurda 4 tur atan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar sonucunda "Erkekler Yıldız A"da Ramazan Yılmaz, "Erkekler Yıldız B"de Nafiz Ege Karagöl, "Yıldız Kadın"da Emine Irmak Sezer, "Master 30"da Gökhan Uzuntaş, "Master 40"ta Oğuz Özçelik, "Master 50"de Hüseyin Güllüoğlu, "Genç Erkek"te Furkan Akçam, "Genç Kadın"da Funda Taşkın, "Büyük Erkek"te Abdülkadir Kelleci, "Büyük Kadın"da ise Esra Kürkçü birinci oldu.

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