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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 30.10.2021
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

İstanbul

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'ta başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük'ün 18 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Yukatel Kayserispor ise 11 puana sahip.



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