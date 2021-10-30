Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'ta başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük'ün 18 puanı bulunuyor.
Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Yukatel Kayserispor ise 11 puana sahip.
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