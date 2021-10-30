Dolar
9.61
Euro
11.11
Altın
1,783.40
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Altay ve Sivasspor haftayı 1'er puanla kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

Ali Korkmaz   | 30.10.2021
Altay ve Sivasspor haftayı 1'er puanla kapattı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

İzmir

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Maçın 5. dakikasında Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmed Rayan'ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, top üstten auta gitti.

17. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada kaleci Lis'le karşı karşıya kalan Kayode'nin şutunda kaleciden dönen top Yatabare'nin önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda Kayode'nin yüzünden dönen meşin yuvarlakla buluşan Fajr'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

38. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

44. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Altaylı oyuncular, yaptığı baskıyla topu kazandı. Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Bamba'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

Müsabakanın 51. dakikasında Zeki Yıldırım'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in şutunda top yandan auta gitti.

75. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Goutas'ın ters vuruşunda top kalecisi Ali Şaşal Vural'da kaldı.

86. dakikada Erhan Çelenk'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Paixao, açısını kaybetmesine rağmen yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 23 bin 96 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'da son 24 saatte 40 bin 251 kişide Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
Japonya'da Kovid-19'a karşı üretilen 82 milyon maske depolarda bekliyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay

Benzer haberler

Beşiktaş, Hatay deplasmanında kaybetti

Beşiktaş, Hatay deplasmanında kaybetti

Altay ve Sivasspor haftayı 1'er puanla kapattı

Kasımpaşa evinde kazandı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Trabzonspor Abdullah Avcı ile durdurulamıyor

Trabzonspor Abdullah Avcı ile durdurulamıyor
Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK

Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK