Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

İstanbul/Sivas
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde oynadığı 30 müsabakada 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 39 puanla 11. sırada bulunuyor. Kasımpaşa, 12 kezle ligde en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.
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Çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan Sivasspor ise 31 puanla 16. sırada yer alıyor.
İki takımın ligin ilk yarısında Sivas'ta oynadığı mücadele golsüz berabere sonuçlanmıştı.
Sivasspor'da 6 eksik
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita, kaleci Djordje Nikolic, kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic ile sarı kart cezalıları Murat Paluli ile Charilaos Charisis Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra İstanbul'a gidecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.