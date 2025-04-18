Dolar
38.15
Euro
43.51
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,583.70
BTC/USDT
84,650.00
BIST 100
9,369.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan'da kaybolan ve arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki Cumali Timi için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Giresun'da "DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Ceren Aydınonat, Halife Yalçınkaya  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

İstanbul/Sivas

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 30 müsabakada 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 39 puanla 11. sırada bulunuyor. Kasımpaşa, 12 kezle ligde en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan Sivasspor ise 31 puanla 16. sırada yer alıyor.

İki takımın ligin ilk yarısında Sivas'ta oynadığı mücadele golsüz berabere sonuçlanmıştı.

Sivasspor'da 6 eksik

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita, kaleci Djordje Nikolic, kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic ile sarı kart cezalıları Murat Paluli ile Charilaos Charisis Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra İstanbul'a gidecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye nüfusunun yüzde 25,5'i çocuk
Bakan Kacır'dan Silvan Tüneli paylaşımı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye ve dünya gündemi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

Benzer haberler

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Beşiktaş Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea ve Djurgarden yarı finale çıktı

UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea ve Djurgarden yarı finale çıktı
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Athletic Bilbao, Tottenham ve Bodo/Glimt yarı finale çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Athletic Bilbao, Tottenham ve Bodo/Glimt yarı finale çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet