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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

Can Öcal  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Kasımpaşa, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

Son 8 maçta 4 puan toplayabilen Atakaş Hatayspor ise 14. sırada yer alıyor.

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