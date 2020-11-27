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Spor, Futbol

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz görevinden istifa etti

Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Süha Gür   | 27.11.2020
Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz görevinden istifa etti

İstanbul

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İrfan Buz, "Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrası kulüp içinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek, ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık. Kasımpaşa Teknik Direktörlüğünden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Buz, futbolculara ve kulüp personeline ise teşekkür etti.

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