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Türkiye, Spor

Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural'ın yoğun bakım ünitesinde ventilatör altında takibi devam ediyor. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır." açıklamasında bulundu.

Hilmi Sever   | 27.11.2020
Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Istanbul

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. 

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında, "19 Kasım'da Kovid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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