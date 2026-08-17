Türkiye Atölyesi Misafir Sanatçı Programı'nın 2027 dönemi başvuruları başladı

Görsel sanatlar, deneysel film, tasarım, performans sanatı, müzik ve edebiyat alanlarında üretim yapan sanatçılara Paris'te üçer aylık dönemlerde yaşama ve çalışma imkanı sunan program için başvurular 2 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar çevrim içi olarak yapılabilecek.

Sanatçıların açık çağrı yöntemiyle belirleneceği programda başvurular, ilgili alanlarda uzman üyelerden oluşan üç farklı seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Görsel sanatlar seçici kurulunda Çelenk Bafra, Sena Başöz, Özer Dicle, Kevser Güler ve Yasemin Özcan, müzik seçici kurulunda Yeşim Gürer Oymak, Rana Uludağ ve Ahmet Uluğ, edebiyat seçici kurulunda ise Yiğit Bener, Didem Ermiş Sezer ve Sibel Oral yer alıyor.

İlk elemenin ardından ikinci aşamaya kalan adaylar, sanatsal pratikleri ve Türkiye Atölyesi'nde gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında kurul üyeleri ve İKSV ekibiyle görüşmeye davet edilecek.

Programa katılmaya hak kazanan sanatçıların isimleri İKSV'nin internet sitesi "iksv.org" ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

2009'dan bu yana 59 sanatçı ağırlandı

Paris'te bulunan Cite Internationale des Arts, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 300 görsel sanatçı, müzisyen ve performans sanatçısına iki aydan bir yıla kadar konaklama ve çalışma imkanı sağlıyor.

Sanatçılara kişisel atölyelerin yanı sıra sergi salonları, prova odaları, konser ve gösteri alanları ile çeşitli çalışma imkanları sunan kurumun 135 paydaşı arasında İKSV de bulunuyor.

İKSV tarafından yürütülen Türkiye Atölyesi, 2009'dan bu yana 59 sanatçıyı ağırladı.

Misafir Sanatçı Programı'nın kapsamı 2026'da genişletilerek görsel sanatların yanı sıra edebiyat ve müzik alanlarında çalışan sanatçılara da açıldı.

Cite des Arts Türkiye Atölyesi, İKSV Genç Sanatçı Fonu tarafından destekleniyor.