Nvidia, SB Energy'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacak ABD'li çip şirketi Nvidia'nın OpenAI'ın Ohio eyaletinde kuracağı yapay zeka fabrikasına yönelik anlaşma kapsamında SB Energy'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacağı bildirildi.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Ohio eyaletinde PORTS-Pike Teknoloji Kampüsü'nde "arazi, güç ve bina" kapasitesini güvence altına almak için SB Energy ile ortaklık kurulduğu belirtildi.

Tesisin kiracısının OpenAI olacağı kaydedilen açıklamada, şirketin PORTS-Pike'ta dünya standartlarında bir yapay zeka fabrikası kuracağı ve işleteceği ifade edildi.

Nvidia'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde ise yapılan işbirliği anlaşması kapsamında 105 milyar dolara kadar güvence verilebileceği aktarıldı.

SB Energy'den yapılan açıklamada da Nvidia'nın mevcut yatırımcılar SoftBank Group ve OpenAI'a katılarak SB Energy'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacağı bildirildi.

OpenAI'dan yapılan açıklamada da PORTS-Pike'taki proje için SB Energy, Nvidia ve ABD Enerji Bakanlığı ile işbirliği yaptığı ifade edildi.

Açıklamada projenin, 2032 yılına kadar sürecek altı yıllık inşa sürecinde 35 bin inşaat istihdamı ve 2 bin 500 uzun vadeli pozisyon yaratmasının beklendiği kaydedildi.

Projenin kendi enerji ve altyapı maliyetlerini ödeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca veri merkezinin su talebini azaltmak için suyu devridaim ettireceği belirtildi.

Açıklamada, ilk 800 megawatlık kapasitenin, büyük ölçüde mevcut altyapı kullanılarak 2028'de kullanıma sunulmasının beklendiği bildirildi.

SB Energy'nin OpenAI ile yapılan 20 yıllık kira sözleşmesi kapsamında veri merkezini inşa edeceği, mülkiyetini üstleneceği ve zaman içinde kapasite sağlayacağına işaret edilerek, OpenAI'ın tesisin müşterisi olarak kapasiteyi kullanacağı ve tesisin yalnızca Nvidia yapay zeka işlem altyapısına ev sahipliği yapacağı kaydedildi.