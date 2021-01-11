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Spor, Futbol

Kasımpaşa haftayı 3 puanla kapattı

Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Mustafa Kurt   | 11.01.2021
Kasımpaşa haftayı 3 puanla kapattı

Antalya

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.

5. dakikada orta alanda Efecan Karaca'dan aldığı pası Bakasetas, soldan rakip ceza sahasına giren Babacar'a çıkardı. Babacar'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

22. dakikada orta alanda topla buluşan Yusuf Erdoğan, rakip ceza sahası yakınına kadar topu sürdükten sonra Hodzic'e çıkardı. Hodzic'in sert şutu Caulker'ın ayaklarına çarparak, filelerle buluştu: 0-1

32. dakikada Babacar gelen uzun topu kontrol ederek, sağdan bindiren Bareiro'ya çıkardı. Ceza sahsına giren Bareiro'nun vuruşunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

33. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Thelin'in sola gönderdiği ara pasında Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girerek çektiği şut ağlarla buluştu: 0-2

37. dakikada rakip ceza sahası dairesi içinde Salih Uçan gelen topu tek pasla koşu yapan Bareiro'ya çıkardı. Topu kontrol etmek isteyen Bareiro, kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada topun başına geçen Bakasetas farkı bire indirdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

55. dakikada Alanyaspor'dan Fatih Aksoy pası rakip ceza sahası yayı dışına çıkardı. Bakasetas'ın uzaktan sert şutu kaleci Ramazan Köse'den döndü. Dönen topa Bareiro'nun röveşata denemesi üstten dışarı çıktı.

61. dakikada Kasımpaşa faul sonrası Yusuf Erdoğan'ın soldan kullandığı serbest vuruşu Alanyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında Hodzic'in şutunda top üst kale direğine çarparak dışarı çıktı.

82. dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan içeriye gönderdiği topa Fatih Aksoy kafayla vurdu. Kaleye giden topu kaleci Ramazan Köse çıkardı. 

Kasımpaşa rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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