Medipol Başakşehir'den savunmaya takviye

İstanbul
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, Leonardo Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.
Brezilyalı oyuncunun imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.
Duarte'nin, turuncu-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.
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