Euro
9.09
Dolar
7.47
BIST 100
1,536.19
Altın
1,848.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'den savunmaya takviye

Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiraladı.

Hilmi Sever   | 11.01.2021
Medipol Başakşehir'den savunmaya takviye

İstanbul

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, Leonardo Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.

Brezilyalı oyuncunun imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Duarte'nin, turuncu-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kasım 2019'da Kovid-19'un var olduğunu gösteren bir araştırma daha yayımlandı
Türkiye'de 10 bin 220 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 70 bini geçti
Filistin Başbakanı Iştiyye Kovid-19 aşı temini için dört firmayla anlaştıklarını duyurdu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 383 bini geçti

Benzer haberler

Medipol Başakşehir'den savunmaya takviye

Medipol Başakşehir'den savunmaya takviye

TFF Tahkim Kurulu'ndan Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafez'in cezasına indirim

İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Ahmet Nur Çebi iyileşti

Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü

Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu
Sumudica, Gaziantep FK'de başarılı bir grafik çizdi

Sumudica, Gaziantep FK'de başarılı bir grafik çizdi