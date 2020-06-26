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Spor, Futbol

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Süha Gür   | 26.06.2020
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor.

Tek eksik

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısına 1 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz ve kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Emre Belözoğlu yeniden takımdaki yerini alacak.

3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor ile 6. randevu

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.



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