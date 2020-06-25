Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Tolga Ciğerci'nin 27 Haziran Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.