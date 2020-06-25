Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
114,233.90
Altın
1,763.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda forma giyen Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği bildirildi.

Emre Doğan   | 25.06.2020
Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Tolga Ciğerci'nin 27 Haziran Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 330 olarak güncellendi
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 124 bin 308'e yükseldi
İspanya'da göçmen merkezinde 80'den fazla kişide Kovid-19 çıktı
İşitme engellilere özel üretilen 'şeffaf maske' sahiplerine ulaştırıldı

Benzer haberler

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber

MKE Ankaragücü İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı

İbrahim Toraman'ın Beşiktaş üzüntüsü

TFF ve kulüplerden Van'daki deprem için 'geçmiş olsun' mesajı

TFF ve kulüplerden Van'daki deprem için 'geçmiş olsun' mesajı
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında galibiyete odaklandı

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında galibiyete odaklandı
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: İyi futbola devam etmemiz gerek

Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi: İyi futbola devam etmemiz gerek