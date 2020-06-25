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Spor, Futbol

Fatih İbradı'dan Galatasaray'da görev alacağı iddialarına yalanlama

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sportif direktörü Fatih İbradı, Galatasaray'da görev alacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kerem Kocalar   | 25.06.2020
Fatih İbradı'dan Galatasaray'da görev alacağı iddialarına yalanlama

Gaziantep

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sportif direktörü Fatih İbradı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili gelişmeleri basından takip ettiğini belirtti. 

Şu an için herhangi bir teklif almadığını ifade eden İbradı, şunları kaydetti:

"Galatasaray'dan resmi teklif almadım. Şu an tüm konsantrasyonum önümüzdeki haftalarda yapacağımız maçlarda. Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşmem devam ediyor. Bu sezonun kalan maçlarıyla ilgili planlamalarımız devam ediyor. Tüm enerjimi bu süreci mümkün olduğunca fazla puanla kapatabilmek için harcıyorum."

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