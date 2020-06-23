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Spor

PFDK Ali Koç'a ceza vermedi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ceza vermedi.

Ercan Çakar   | 23.06.2020
PFDK Ali Koç'a ceza vermedi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), kulübün televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle kurula sevk edilen Ali Koç için isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada kulübün televizyon kanalındaki açıklamalar nedeniyle kurula sevk edilen Fenerbahçe'ye de disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmediği aktarıldı.

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