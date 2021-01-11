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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu'ndan Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafez'in cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Mısırlı futbolcusu Karim Hafez'in 3 maçlık cezasını 2'ye indirdi.

Emre Doğan   | 11.01.2021
TFF Tahkim Kurulu'ndan Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafez'in cezasına indirim

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören ve TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırılan Yeni Malatyaspor'da forma giyen Karim Hafez'in itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle cezanın 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para şeklinde düzletilmesine oybirliğiyle karar verildiği kaydedildi.

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