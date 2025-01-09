Corendon Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından turuncu-yeşilli ekibin atletik performans antrenörü Muharrem Uysal ve kulüp yöneticisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun kurula tedbirli sevk edildiği kaydedildi.
Onvo Antalyaspor usulsüz seyirci gerekçesiyle RAMS Başakşehir ise 5 futbolcusunun sarı ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketinden kurula sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.