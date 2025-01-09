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Spor, Futbol

Corendon Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkleri açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Corendon Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından turuncu-yeşilli ekibin atletik performans antrenörü Muharrem Uysal ve kulüp yöneticisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun kurula tedbirli sevk edildiği kaydedildi.

Onvo Antalyaspor usulsüz seyirci gerekçesiyle RAMS Başakşehir ise 5 futbolcusunun sarı ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketinden kurula sevk edildi.

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