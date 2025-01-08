Trabzonspor kupada farklı kazandı

Trabzon
2. dakikada Cham'ın pasında altı pas içinde Banza'nın şutunda top direğin yanından auta çıktı.
15. dakikada Cham'ın pasında, ceza alanı sol çaprazında Ozan Tuan'ın şutunda, kaleci Mert Furkan Bayram yatarak topa sahip oldu.
17. dakikada sol taraftan ceza alanına ilerleyen Augusto'nun yerden pasında, Serdar Dursun'un dokunduğu top yan direkten döndü.
26. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Mert Furkan Bayram, topu yatarak kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
51. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Cham'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
57. dakikada Cham'ın ara pasında ceza alanı içinde Umut Güneş, kaleci Mert Furkan Bayram ile karşı karşıya kaldı. Umut Güneş'in şutunda kaleci Mert, tehlikeyi önledi.
58. dakikada Cham'ın vuruşunda savunmadan dönerek boşta kalan topu Banza kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram'dan döndü. Dönen topu kontrol eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
63. dakikada Rony'nin pasında, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu Yusuf Özdemir, kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
69. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Visca, taşıdığı topu ceza alanı sol çaprazındaki Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcu da şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mert Furkan Bayram'ın sol üstünden filelere yolladı: 3-0.
85. dakikada Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Buluthan Bulut, sahayı sedye ile terk etti ve konuk takım, kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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