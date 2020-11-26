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Spor, Futbol

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov: Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı ve fırsatlardan yararlandılar

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov, Sivasspor'u tebrik etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 26.11.2020
Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov: Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı ve fırsatlardan yararlandılar Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gurbanov, "Sivasspor'u tebrik ediyorum. Eksiklerimiz vardı ama futbolcuların oyunundan memnunum. Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı ve fırsatlardan yararlandılar. İki maçımız kaldı. Bir hafta sonra burada Maccabi'ye karşı oynayacağız. En iyi sonucu almak için oynayacağız. Bu gruptan çıkma şansımız bitti ama biz oyunumuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Gençleri oynatmak bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı. 


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