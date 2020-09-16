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Spor, Futbol

Josef de Souza Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Emrah Oktay   | 16.09.2020
Josef de Souza Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ve kondisyon koşularıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, takımla ilk antrenmanını yaptı.

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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