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Spor, Futbol

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki görüşmede, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile İsviçre Futbol Federasyonu Başkan Danışmanı Heidi Beha'nın yanı sıra TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da hazır bulundu.

Görüşmede uluslararası futbol alanındaki gelişmeler değerlendirilirken iki federasyon arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişi yapıldı.


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