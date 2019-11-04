İrfan Can Kahveci 2 hafta sahalardan uzak kalacak

İstanbul
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlandığı bildirildi.
İrfan Can'ın yapılan tetkiklerinde sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği kaydedildi. Tedavisine başlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sahaya dönüş süresinin en az 2 hafta olarak belirlendiği aktarıldı.
İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak MKE Ankaragücü müsabakasında oynayamayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.