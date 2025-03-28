Onvo Antalyasor, Corendon Alanyaspor'u yendi

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
8. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kale önünde bekletmeden vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.
9. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı kornerde ortaya hareketlenen Safuri'nin yarım vole şutunda, top kale direğinin yanından auta gitti.
22. dakikada konuk ekip öne geçti. Vilhena'nın yerden pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cordova'nın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
25. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Samudio'nun kale önünden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
43. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasına hareketlenen Samudio'nun kafa vuruşunda, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Makouta'nın yerden sert ortasında kale önünde yaşanan karambolde topu savunma oyuncusu Veysel Sarı uzaklaştırdı.
80. dakikada ceza sahası dışında topla uluşan Güray Vural'ın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
81. dakikada Antalyaspor öne geçti. Alanyasporlu savunma oyuncusunun geri pasında direğe çarpan top oyun alanına dönerek Larsson'un önünde kaldı. Larsson'un pasıyla topla buluşan Gaich, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra topu yerden vuruşla ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.