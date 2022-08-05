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Spor, Futbol

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır: Bundan sonra da Türk hakemliğine hak ettiği katkıyı yapmak için çalışacağım

Hakemlik kariyerini noktalayan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem eğitmeni olarak görevlendirilen Cüneyt Çakır, bir teşekkür mesajı yayımladı.

Süha Gür   | 05.08.2022
Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır: Bundan sonra da Türk hakemliğine hak ettiği katkıyı yapmak için çalışacağım

İstanbul

Çakır, TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "28 yıl önce büyük hayallerle başladığım hakemlik serüvenimi, hayallerime kavuşmuş olmanın verdiği gururla noktalıyorum. Dile kolay, bu 28 yılın her anı çok kıymetliydi. İlk çıktığım amatör müsabakadan son çıktığım en üst düzey müsabakaya kadar hepsine aynı ciddiyetle yaklaştım. Çok çalıştım, çok emek verdim." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin dualarını her zaman hissettiğini ve bunun kendisine güç verdiğini dile getiren Çakır, şu görüşlerini aktardı:

"Türk futbol hakemliğinin çıtasının yükselmesine vesile olabildiysem ne mutlu bana. Gösterilen teveccühe, sevgi mesajlarına minnettarım. Türk hakemliği sayesinde Cüneyt Çakır oldum. Bu bilinçle bugün edindiğim tecrübeyi genç Türk hakemleriyle paylaşmak için bu yönde bir karar aldım. Onları seyretmek, onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum. Üzerimde emeği olan onlarca, binlerce insan var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk hakemliğine hak ettiği katkıyı yapmak için çalışacağım. Arkamda hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana."


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