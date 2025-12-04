Dolar
Spor, Futbol

GS-FB derbisi sonrası "hakaret" davasında karar

Mahkeme, sanık Selahattin Baki'ye "hakaret" suçundan 1740 lira adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Zeynep Yeşildal  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
GS-FB derbisi sonrası "hakaret" davasında karar

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi davayı karara bağlayacağını bildirerek, sanık adına avukatlarına son sözlerini sordu.

Avukatlar, sanığın beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise tüm lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Selahattin Baki'yi "hakaret" suçundan 1740 lira adli para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Baki'nin ayrıca 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 19 Mayıs 2024'te oynanan Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında taraftarlar arasında arbede yaşandığı belirtilmişti.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'ın avukatının şikayeti üzerine soruşturma açıldığı aktarılan iddianamede, dosyaya sunulan video kaydından Baki'nin Yazgan'a küfür ettiğinin tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Selahattin Baki'nin "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

"Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabii olduğu ancak taraflar arasındaki müzakereler neticesinde sanık ile müşteki arasında uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede yer almıştı.

