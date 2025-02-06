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Spor, Futbol

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yi tek golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Göztepe, Gaziantep FK'yı sahasında 1-0 yendi.

Mustafa Güngör  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yi tek golle geçti Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - AA

İzmir

Göztepeli oyuncular ısınmaya üzerinde 6 Şubat'ta depremden etkilenen illerin adlarının bulunduğu "Unutmayacağız" yazılı tişörtle çıktı.

5. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Emerson'un rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta top, defans oyuncusuna çarpıp sol direğin üstünden dışarı çıktı.

Maçın 6. dakikasında 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar, depremde hayatını kaybeden vatandaşları alkışlarla andı. Futbolcular ve teknik heyetler de alkışlara eşlik etti.

30. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Victor Hugo'nun ceza sahası içi sol çaprazında 2 rakibini çalımlayıp yaptığı ortada altıpasta topla buluşan Nazım Sangare'nin şutunda topu kaleci Burak Bozan, güçlükle kornere çeldi.

58. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde kafayla uzaklaştırılan topla sol ceza sahası dışında buluşan İsmail Köybaşı'nın şutunda top sağ arka direkteki Matsuki'nin önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak sağ üst kale direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-0

76. dakikada ceza sahası sol önde topla buluşan Okereke'nin plase vuruşunda top, sağ direğin yanından dışarı çıktı.

85. dakikada ceza sahası sol yayı önünde Matsuki'nin pasında topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı çıktı.

Göztepe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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