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Spor, Futbol

Göztepe, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ev sahibi takımın taraftarlarının cezası nedeniyle izleyemediği maçta Göztepe, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yendi.

Ali Korkmaz  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Göztepe, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yendi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

İzmir

Karşılaşmanın ilk dakikasında Djalma Silva'nın sol kanattan yaptığı ortada Solet'in vuruşunda savunma oyuncuları topu kornere gönderdi.

14. dakikada ceza sahası dışı sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in kaleye gönderdiği topu kaleci Diogo son anda uzaklaştırdı.

16. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Djalma Silva'nın yaptığı ortada ön direk yakınında topa vuran Romulo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

41. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Tijanic'in aktardığı pasıyla sol kanatta topla buluşan Djalma Silva, 2 futbolcuyu geçip, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta Celustka'ya da çarpan top ağlara gitti: 2-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 2-0 üstün bitirdi.

İkinci yarı

Müsabakanın 55. dakikasında Fredy'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Puscas'ın şutunda kaleci Lis, topu uzaklaştırdı. Cenk'in pasıyla topa tekrar sahip olan Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada Doğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta kaleci Diogo, topu kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Göztepe 2-0 üstün bitirdi.

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