Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor'u 2 golle mağlup etti

Antalya
1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. İsmail Çokçalış'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun Aydoğan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı savunma oyuncusu Veysel Sarı çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ön bölümdeki Mendoza'ya çarparak kaleye yönelen top, sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
59. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Atal'ın sol kanattan yerden pasında kale önünde topla buluşan Aimbetov, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.
74. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Safuri'nin pasına hareketlenerek penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Mert Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelere gitti: 2-1.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran
Bitexen Antalyaspor: Leite, Amar, Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 81 Naldo), Kaluzinski, Güray Vural, Safuri (Dk. 86 Ufuk Akyol), Saric (Dk. 75 Milosevic), Larsson, Buksa, Assombalonga (Dk. 81 Emre Uzun)
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev (Dk. 90+2 Deniz Eren Dönmezer), Atal, Gravillon, İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan (Dk. 90+2 Ozan Demirbağ), Michut, Mendoza, Dorukhan Toköz (Dk. 84 İzzet Çelik), Muanza (Dk. 55 Yusuf Barasi), Alioui (Dk. 46 Aimbetov)
Goller: Dk. 30 Mendoza (Kendi kalesine), Dk. 74 Mert Yılmaz (Bitexen Antalyaspor), Dk. 65 Aimbetov (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Atal (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 76 Mert Yılmaz (Bitexen Antalyaspor)
Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bu galibiyet çok değerli oldu
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yenen Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, "İyi bir final yapıp Antayalspor'daki maceramızı iç sahada galibiyetle kapatmak istedik. Bu galibiyet çok değerli oldu. Kazanmak hepimizde ayrı bir sevinç oluşturdu." dedi.
Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de güzel bir karşılaşma olduğunu söyledi.
İki takımın da hedefsiz olmasına rağmen ortaya seyir zevki yüksek, bol pozisyon ve mücadeleli bir oyun çıktığını kaydeden Yalçın, "Kazanmak için sahaya çıktık. İyi bir final yapıp Antalyaspor'daki maceramızı iç sahada galibiyetle kapatmak istedik. Bu galibiyet çok değerli oldu. Kazanmak hepimizde ayrı bir sevinç oluşturdu." diye konuştu.
Antalyaspor'a lig bittikten sonra veda edeceğini vurgulayan Yalçın, "Başkanımız Sinan Boztepe'ye çok teşekkür ediyorum. Bana ve ekibime maç öncesinde plaket vererek onurlandırdılar. Antalyaspor inşallah yeni bir yapılanma, iyi bir kadro ile seneye ligde seyir zevki veren bir takım görüntüsü çizer." ifadelerini kullandı.
Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Pozisyon da bulduk ama olmadı
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "İlk 20 dakikada farklı formatta oynayıp goller bulmak istiyorduk. Pozisyon da bulduk ama olmadı." dedi.
Karaman, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım adına da iyi bir karşılaşma olduğunu söyledi.
Taraftarların tempolu bir müsabaka izlediğini belirten Karaman, maçın analizlerine bakıldığında gol beklentisinde, kornerde, atılan şutta, pozisyonlarda üstün tarafın kendileri olduğunu ancak son pas ve şutlarda becerikli olamadıklarını kaydetti.
Ligin sonunda hedefsiz iki takımın karşılaşmasında ortaya güzel, tempolu bir maç çıktığına işaret eden Karaman, "Kazanmak istiyorduk. Süre almayan genç oyuncularımızı oynattık. İlk 20 dakikada farklı formatta oynayıp goller bulmak istiyorduk. Pozisyon da bulduk ama olmadı. Son maçı kendi taraftarımız önünde oynayacağız. Ardından da gelecek sezonun planlamasının yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.