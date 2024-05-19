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Spor, Futbol

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik çıktı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

Süha Gür  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik çıktı

Istanbul

RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde zemin kontrolüne çıkan sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılandı.

Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki gösterdi.

Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu.

Bu sırada yaşanan arbedede bazı futbolcuların yere düştüğü görüldü. Güçlükle ayrılan futbolcular polis kontrolünde soyunma odasına götürüldü.

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı güçlükle sakinleştirildi. Tribünlerden soyunma odasına giden Fenerbahçeli futbolculara su şişesi atıldı.

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