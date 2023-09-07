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Spor, Futbol

Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili itirazı reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itirazı reddetti.

Muhammed Boztepe  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili itirazı reddedildi

Ankara

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili Galatasaray'ın itirazını değerlendirdi. Kurul, TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde, Fenerbahçe tarafından yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın, işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibarıyla itiraz başvurusunun reddine karar verdi.

Fenerbahçe'ye "yıldız" kullanımından ihtar

Tahkim Kurulu, basın toplantıları sırasında kullanılacak röportaj panolarında kulüp logosunun talimatlara aykırı kullanılması ve müsabaka öncesi ısınan futbolcuların sportif ekipmanında ve seremoniye katılan refakatçi çocukların forma setlerinde şampiyonluk yıldızı kullanılmasından dolayı PFDK'nin Fenerbahçe'ye verdiği ihtar cezasını da onama kararı aldı.

Kurul, PFDK'nin Beşiktaş Kulübü ile başkanı Ahmet Nur Çebi ve ikinci başkanı Engin Baltacı'ya verdiği 400'er bin lira para cezasını da onadı.

Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle Galatasaray'a verilen 400 bin lira para cezasını 200 bin liraya düşüren kurul, sarı-kırmızılı kulübün belgelerin haksız kullanımı nedeniyle aldığı 195 bin lira cezasını da onamayı kararlaştırdı.

Tahkim Kurulu, ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in 400 bin liralık para cezasını da 200 bin liraya düşürdü.

Trabzonspor'da cezalar yarıya indi

Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor'un 520 bin lira para cezasını onayan Tahkim Kurulu, bordo-mavili kulübün ve başkanı Ertuğrul Doğan'ın 400'er bin liralık cezalarını ise 200'er bin lira olarak düzeltilmesini kararlaştırdı.

Kasımpaşa Kulübü yöneticisi Serkan Reçber'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 3 maçlık müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağının 2'ye indirilmesine, 117 bin liralık para cezasının ise 78 bin liraya düşürülmesine karar verildi.

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