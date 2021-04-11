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Spor, Futbol

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yüzünde kırık tespit edildi

Mutlu Demirtaştan   | 11.04.2021
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yüzünde kırık tespit edildi

İstanbul

Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiğinde kırık meydana geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda yaşanan kafa çarpışmasının ardından Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi. Kolombiyalı oyuncunun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisinin planlandığı kaydedildi.

Yapılan tetkiklerinde problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

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