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Spor, Futbol

Eyüpspor TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

Berad Büyük   | 11.04.2021
Eyüpspor TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi

İstanbul

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında GMG Kastamonuspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Eyüpspor, sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kalan Eyüpspor, puanını 79'a çıkardı.

Haftaya lig ikincisi Sakaryaspor'un 18 puan önünde giren Eyüpspor, bu sonuçla TFF 1. Lig'e yükseldi.

GMG Kastamonusporlu oyuncular, karşılaşma öncesi Eyüpsporlu futbolcuları sahaya çıkışları sırasında alkışlarla karşıladı.

TFF 1. Lig'de en son 1993-1994'te o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermişti.

Normal sezonu Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk sırada bitiren ekiplerin doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği Misli.com 2. Lig'de, grup birincilerini takip eden dörder ekip ise TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip, finalde karşılaşacak.

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