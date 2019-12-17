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Spor, Futbol

Antalyaspor, son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Antalyaspor, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Akdeniz ekibi, son 16 turuna yükseldi.

Sinan Özmüş   | 17.12.2019
Antalyaspor, son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Antalya

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Antalyaspor, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Akdeniz ekibi, son 16 turuna yükseldi.

8. dakikada Eyüpspor karşılaşmada öne geçti. Muharrem Doğan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Metehan Mertöz'ün sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1

24. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın yerden pasında ön direk hizasında topla buluşan Gelson Dala'nın vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Timur Çakıroğulları müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Gelson Dala, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1

64. dakikada konuk takım yeniden öne geçti. Orta alanda kazananılan serbest vuruşu kullanan İzlem Anıl Balakkız'ın ceza sahasına ortasında, topla buluşan Emre Torun, meşin yuvarlağı arka kale direğine indirdi. Müsait pozisyondaki Muhammet Sercan Türkeri, altıpas içinde fileleri havalandırdı: 1-2

78. dakikada Antalyaspor karşılaşmada yeniden beraberliği yakaladı. Kırmızı-beyazlı takımın ani gelişen atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Mikail Başar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Timur Çakıroğulları'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-2

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.


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