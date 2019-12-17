Kerem Kamal 'yılın genç grekoromen güreşçisi' seçildi
Milli güreşçi Kerem Kamal, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın en iyi genç grekoromen güreşçisi seçildi.
Ankara
Dünya Güreş Birliğinden (UWW) yapılan açıklamada, bu yıl 3. kez dünya gençler şampiyonu olan milli sporcu Kerem Kamal'ın yılın genç grekoromen güreşçisi seçildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.