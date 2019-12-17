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Spor

Kerem Kamal 'yılın genç grekoromen güreşçisi' seçildi

Milli güreşçi Kerem Kamal, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın en iyi genç grekoromen güreşçisi seçildi.

Halil Ibrahim Avsar   | 17.12.2019
Kerem Kamal 'yılın genç grekoromen güreşçisi' seçildi

Ankara

Dünya Güreş Birliğinden (UWW) yapılan açıklamada, bu yıl 3. kez dünya gençler şampiyonu olan milli sporcu Kerem Kamal'ın yılın genç grekoromen güreşçisi seçildiği belirtildi.

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