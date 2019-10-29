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Spor, Futbol

Konyaspor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig takımlarından Eyüpspor, Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'u uzatmada 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Ercan Çakar   | 29.10.2019
Konyaspor kupaya veda etti

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig takımlarından Eyüpspor, normal süresi 0-0 berabere biten maçta Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'u uzatmada 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. 

16. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Hadziahmetovic soldan çizgiye indikten sonra topu içeri çıkardı. Kale sahası önünde topu kontrol eden Bajic'in şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

103. dakikada Eyüpspor öne geçti. Eren Taşkın'ın uzun pasında İttifak Holding Konyaspor yarı sahasında topla buluşan Harun Özcan, savunma oyuncularını çalımladıktan sonra ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

118. dakikada Harun Özcan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Taşkın'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalede bulunduğu top üst direkten döndü.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Eyüpspor, kupada adını 5. tura yazdırdı.

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